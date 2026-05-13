«Я просто хочу, чтобы усталый человек, глядя на мою живопись, вкусил отдых и покой» — говорил Матисс. Но современники думали иначе: его называли «диким», спорили, ругали и не понимали его живопись. На лекции поговоришь: — как Матисс пришёл к своему стилю; — почему его искусство считали провокацией; — как он оказался в Москве; — и где сегодня можно увидеть его работы. Разберёшь не только биографию, но и скандалы и истории вокруг художника. А в конце вечера создашь постер по мотивам его работ в технике аппликации. Лекция + творчество + немного искусства, которое до сих пор вызывает эмоции.