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Как Матисс изменил искусство: лекция и творческая лаборатория

Встречи
8 марта 31, каб.3

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3900₽
Возраст 18+

Про событие

«Я просто хочу, чтобы усталый человек, глядя на мою живопись, вкусил отдых и покой» — говорил Матисс. Но современники думали иначе: его называли «диким», спорили, ругали и не понимали его живопись. На лекции поговоришь: — как Матисс пришёл к своему стилю; — почему его искусство считали провокацией; — как он оказался в Москве; — и где сегодня можно увидеть его работы. Разберёшь не только биографию, но и скандалы и истории вокруг художника. А в конце вечера создашь постер по мотивам его работ в технике аппликации. Лекция + творчество + немного искусства, которое до сих пор вызывает эмоции.

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