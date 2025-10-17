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Как k-pop клипы повышают насмотренность

Библиотечный Центр «Екатеринбург»
улица Мамина-Сибиряка, 193

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+

Про событие

На лекции ты: — Посмотришь клипы корейских групп; — Обсудишь визуальный стиль, отсылки, композицию и сочетание с музыкой; — Не будешь ничему учиться — только вдохновляться и классно проводить время в пятницу вечером. Лектор: креатор и арт-директор Варвара Деревянных.

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