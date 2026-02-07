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Как и почему Иван Билибин создал идеальную книжную иллюстрацию...и что было потом

Синара Центр
Верх-Исетский бульвар, 15/4

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 7+
Выставки

Про событие

Экскурсия-медиация по выставке «Сказке быть! Мастера сказочной графики». Попытаешься ответить на вопрос, как Ивану Билибину удалось создать идеальную книжную иллюстрацию, которая стала эталоном на сто с лишним лет? А может и не удалось? А может другие художники создали более удачные иллюстрации? А может быть, ты помнишь из своего детства совсем других графиков-иллюстраторов? Вот об этом и поговоришь... и поспоришь… и вместе со всеми выберешь самую-самую лучшую работу на выставке. Количество билетов ограничено, рекомендуем приобрести заранее на сайте или в кассе Синара Арт.

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