Как и почему Иван Билибин создал идеальную книжную иллюстрацию...и что было потом
Верх-Исетский бульвар, 15/4
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 7+
Выставки
Про событие
Экскурсия-медиация по выставке «Сказке быть! Мастера сказочной графики». Попытаешься ответить на вопрос, как Ивану Билибину удалось создать идеальную книжную иллюстрацию, которая стала эталоном на сто с лишним лет? А может и не удалось? А может другие художники создали более удачные иллюстрации? А может быть, ты помнишь из своего детства совсем других графиков-иллюстраторов? Вот об этом и поговоришь... и поспоришь… и вместе со всеми выберешь самую-самую лучшую работу на выставке. Количество билетов ограничено, рекомендуем приобрести заранее на сайте или в кассе Синара Арт.
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