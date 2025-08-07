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Как гибнут великие: истории краха компаний

Библиотечный Центр «Екатеринбург»
улица Мамина-Сибиряка, 193

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+

Про событие

Почему успешные компании внезапно теряют аудиторию, репутацию и устойчивость? Почему одни тонут во время экономического роста, а другие выживают даже в бурю? Если ты считаешь, что учиться нужно на чужих ошибках — эта лекция для тебя. Разберёшь реальные истории краха, проследишь тревожные сигналы и обсудишь, как не допустить повторения чужого пути. О чем пойдёт речь: — что такое риск и как его посчитать; — почему желание «всё и сразу» топит компании (и людей) быстрее, чем Титаник; — как упорство спасает даже в безнадёжных ситуациях; — каким способом DC пытались улучшить свои продажи, а Rockstar Games наводили благоговейный ужас на своих и чужих; — разберёшь на примерах 5 этапов краха; — кто профукал миллиарды из-за жадности; — чей секретный проект взлетел в воздух (в прямом смысле); — как космические шаттлы учили оценивать риски. Лектор: Алиса Кузьмина — экономист, аналитик, переводчик-любитель. Оплата на месте, требуется регистрация.

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