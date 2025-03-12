ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Как архитекторы пытались создать идеальный город, а потом извинялись за это

Нельсон Совин
улица Малышева, 21/4

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

Небанальная лекция в баре о конструктивизме Свердловска. Многим екатеринбуржцам известно, что они живут в «столице конструктивизма». Этот стиль в архитектуре стал символом эпохи колоссального социального, политического и экономического эксперимента. Может показаться, что стиль этот органично соответствовал эпохе 1930-х годов, когда строились могучие цеха индустриальных гигантов, а с их конвейеров сходили новенькие советские трактора, станки, автомобили. Для современников эти дома были символом уже начавшихся глобальных перемен, но в действительности их эпоха была очень короткой, как и период, когда в Свердловске считали, что смогу построить всё, что только захотят. На лекции поговоришь о том, как конструктивизм воспринимался в печатном дискурсе города, как менялось отношение к необычным домам с плоскими фасадами и кровлей, как на изменения реагировали архитекторы, горожане и власти. Вторая половина лекции будет о проекте Большого Свердловска. Индустриализация породила вокруг исторического Екатеринбурга целый ряд поселков-сателлитов, которые было необходимо увязать в едином генплане.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста