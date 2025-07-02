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Георгий Каленюк: «Хайп или вайб? Зачем снимать на пленку в 2025 году»

Библиотечный Центр «Екатеринбург»
улица Мамина-Сибиряка, 193

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Фестивали

Про событие

В мире, где каждый кадр можно снять за долю секунды, всё больше людей выбирают пленочную фотографию. Почему? На этой лекции погрузишься в атмосферу аналогового кадра. Поговоришь о том, как изменилась фотография — и что в ней осталось вечным. Вспомнишь, с чего всё начиналось, увидишь, как плёнка звучит сегодня — в работах современных авторов из Екатеринбурга. А главное — разберёшься, зачем снимать на пленку в 2025 году. Лектор: Георгий Канелюк — Сооснователь клуба аналоговой фотографии Magenta. 2 июля Екатеринбург превратится в один большой лекционный зал. Агентство NEON запускает фестиваль «Кафедра». На более чем 10 площадках по всему городу: барах, кафе и культурных пространствах, пройдут лекции и дискуссии.

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