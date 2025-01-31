В пятницу сможешь погрузиться в царство коралловой электроники, глубокого баса и перламутровых мелодий. С полуночи и до последнего буль-буль будешь двигаться под музыку Yasha и JULIAN iii, представителей молодого московского объединения Sound Situtaion. Первый гудок даст Антон Эль. Отличного плавания! Вход свободный.