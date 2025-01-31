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Julian iii, Yasha, Антон Эль

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В пятницу сможешь погрузиться в царство коралловой электроники, глубокого баса и перламутровых мелодий. С полуночи и до последнего буль-буль будешь двигаться под музыку Yasha и JULIAN iii, представителей молодого московского объединения Sound Situtaion. Первый гудок даст Антон Эль. Отличного плавания! Вход свободный.

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