Julian iii, Yasha, Антон Эль
улица Малышева, 29А
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
В пятницу сможешь погрузиться в царство коралловой электроники, глубокого баса и перламутровых мелодий. С полуночи и до последнего буль-буль будешь двигаться под музыку Yasha и JULIAN iii, представителей молодого московского объединения Sound Situtaion. Первый гудок даст Антон Эль. Отличного плавания! Вход свободный.
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