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Джейн Остин и ее время: английская мода конца XVIII–начала XIX

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проспект Ленина, 50

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

Лекция обозревателя моды Любови Шокуровой. Джейн Остин, «первая леди» английской литературы остается одной из самых любимых писательниц во всем мире. Ее романы не теряют актуальности, а экранизации неизменно привлекают внимание. Фильмы и сериалы по книгам Остин оказали значительное влияние на представление о моде эпохи Регентства. Но насколько точно эти экранизации отражают реальную моду того времени? Что на самом деле носили герои романов и сама Джейн Остин?

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