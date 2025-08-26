Лекция обозревателя моды Любови Шокуровой. Джейн Остин, «первая леди» английской литературы остается одной из самых любимых писательниц во всем мире. Ее романы не теряют актуальности, а экранизации неизменно привлекают внимание. Фильмы и сериалы по книгам Остин оказали значительное влияние на представление о моде эпохи Регентства. Но насколько точно эти экранизации отражают реальную моду того времени? Что на самом деле носили герои романов и сама Джейн Остин?