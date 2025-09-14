Джем-КАТ — это когда матерые команды из екатского андеграунда на один вечер отказываются от заученных песен и дают себе вволю поимпровизировать на сцене. В этот раз послушаешь звуковые завихрения с восточным оттенком от Tremakasi. Дикошарый гаражный рок-н-ролл от batinы travы; Психоделический шугейз с гуляющим саксофоном от Поток Бу. Билеты на входе дороже.