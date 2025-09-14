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Джем-КАТ: Tremakasi, batinы travы, Поток Бу

Синдром
улица Антона Валека, 12

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Джем-КАТ — это когда матерые команды из екатского андеграунда на один вечер отказываются от заученных песен и дают себе вволю поимпровизировать на сцене. В этот раз послушаешь звуковые завихрения с восточным оттенком от Tremakasi. Дикошарый гаражный рок-н-ролл от batinы travы; Психоделический шугейз с гуляющим саксофоном от Поток Бу. Билеты на входе дороже.

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