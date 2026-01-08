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Джедайский корпоратив с группой Йорш

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 2000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Большая уральская рок-ёлка или джедайский корпоратив с группой Йорш! Проведи новогодние праздники на светлой стороне музыки: группа Джедаи собирает обойму из альтернативы и панка в трёх уральских городах, чтобы ворваться в 2026 год на максимальной громкости. В слэме у ёлочки: Джедаи Йорш Четыре Сыра In Bloom Печенье Shels’es Seven Shores Дик Пиг Не молчи

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