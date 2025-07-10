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Джаз на виниле: Money Jungle Дюка Эллингтона

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проспект Ленина, 50

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 16+

Про событие

Слушай джаз на виниле и узнай об альбоме и исполнителе с музыковедом Тимофеем Чаплюком. Будешь слушать Дюка Эллингтона — альбом Money Jungle. На виниловой встрече с Тимофеем Чаплюком погрузишься в мир джазовой музыки. Дюк Эллингтон — демиург джаза. Он придумал правила, по которым играют все остальные джазмены. Когда его не стало, некоторые музыканты и критики сказали, что джаз умер. Может, это было преувеличением, но смысл фразы можно понять. С Дюком всегда играли профессионалы. Он умел находить талант. Но и сам им был: пианист с отличным видением мелодии и гармонии, он легко мог сыграть в любой манере. И это хорошо слышно на пластинке Money Jungle. На ней присутствует ставшая канонической версия Caravan, которую Эллингтон исполнил в формате трио с басистом Чарльзом Мингусом и барабанщиком Максом Роучем. Этот альбом нужно послушать любому меломану, с него можно начинать изучать джаз.

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