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Изучение архетипа «Персоны» через призму шаманских масок

Класс искусств «MIRVOIR» на Ленина, 48

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Маска — это древний символ трансформации, иллюзии и изменения идентичности, используемый в ритуалах, театре и карнавале. В культуре и психологии она отражает социальную роль человека, выступая функцией защиты и средством достижения целей. На уроке исследуешь роль архетипа «Персоны» в жизни и её функции во взаимодействии с социумом. В рамках художественной практики создашь объемные декоративные маски. На занятии обсудишь темы: — Сила маски: Как маски использовались для взаимодействия с природными явлениями. — Шаманская перспектива: Роль масок в ритуалах и их связь с духовным миром. — Символический язык: Изучение визуальных элементов шаманских масок и их глубинных значений. — Глубинное понимание «Я»: Потенциал маски как инструмента для самоанализа и понимания аспектов личности. Запись в тг.

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