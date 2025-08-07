Маска — это древний символ трансформации, иллюзии и изменения идентичности, используемый в ритуалах, театре и карнавале. В культуре и психологии она отражает социальную роль человека, выступая функцией защиты и средством достижения целей. На уроке исследуешь роль архетипа «Персоны» в жизни и её функции во взаимодействии с социумом. В рамках художественной практики создашь объемные декоративные маски. На занятии обсудишь темы: — Сила маски: Как маски использовались для взаимодействия с природными явлениями. — Шаманская перспектива: Роль масок в ритуалах и их связь с духовным миром. — Символический язык: Изучение визуальных элементов шаманских масок и их глубинных значений. — Глубинное понимание «Я»: Потенциал маски как инструмента для самоанализа и понимания аспектов личности. Запись в тг.