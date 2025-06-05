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Про событие
IWKC везут замысловатое сочетание электроники, эйсид-джаза и хип-хопа, а Pizzdolf EB везут свою знаменитую авангардную e6*нину имени циркового метала! Всё это вместе — выражение любви к музыке 80-90х от брейкбита до грайндкора. Концерт поддержат ребята из MAGIC MARGINAL. Оплата на входе.
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