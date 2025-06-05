IWKC везут замысловатое сочетание электроники, эйсид-джаза и хип-хопа, а Pizzdolf EB везут свою знаменитую авангардную e6*нину имени циркового метала! Всё это вместе — выражение любви к музыке 80-90х от брейкбита до грайндкора. Концерт поддержат ребята из MAGIC MARGINAL. Оплата на входе.