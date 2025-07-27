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Иван Курочкин

Нирвана
улица Шевченко, 9

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 5000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Этим летом Иван Курочкин впервые представит свою сольную программу на живых концертах! Зрителей ждет шоу, в котором Иван исполнит не только свои сольные хиты, но и легендарные песни группы «Электрофорез», с которой он был знаком широкой аудитории. Программа включает уже полюбившиеся синглы и эксклюзивные премьеры, которые выйдут до концерта. С момента начала сольной карьеры Иван успел выпустить несколько успешных синглов, включая «О добре» и «Главная бывшая», собрать активное комьюнити слушателей и набрать миллионы прослушиваний на стримингах. Его творчество объединяет альтернативный поп и электронные элементы, а харизма и сильный вокал делают каждое выступление по-настоящему живым.

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