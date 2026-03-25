Ив Сен-Лоран: Когда мода становится искусством
проспект Ленина, 50
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Про событие
Маленький принц высокой моды: хрупкий, замкнутый и абсолютно гениальный. В 21 год Ив Сен-Лоран возглавлял модный дом Диор, а в 26 — создал собственный бренд. Как один юный человек сделал так, что мода перестала быть просто модой, а стала искусством? Ответ — на лекции Ирины Святской. Узнаешь: — легко ли быть гением — как пережить армию и психбольницу и оказаться на вершине модного Олимпа — можно ли перенести картины на платья и жакеты и создать новый вид искусства — как предложить женщине новый образ — свободной, сексуальной, независимой — реально ли создать духи которые шокируют, восхищают и даже запрещают
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