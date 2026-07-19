Италия со вкусом
Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66
Начало:
Завершение:
от 3550₽ до 3700₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Совершишь гастрономическое путешествие по Италии. Что тебя ждёт: Приготовишь совместно с шеф-поваром блюда по меню и продегустируешь их; Каждый сам соберет свой салат и украсит его; Узнаешь секреты приготовления пасты, каждый сам покрутит пасту на машинке; Напитки (чай, кофе, вода, бокал вина); Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль, Салат из печеной свеклы с козьим сыром и медовой заправкой, Домашние зеленые феттучини с креветкой и мидиями в панцире, Панна-котта с малиновым муссом.
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