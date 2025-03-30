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История в миниатюре: свердловские барельефы 1930-х

Креативный кластер «Л52»
проспект Ленина, 52

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 14+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Фасады лаконичных конструктивистских зданий кон. 1920-1930-х нередко украшались барельефами. Отношение к подобным «архитектурным излишествам» менялось на протяжении первых десятилетий советской власти: еще в конце 1920-х годов в газетах писали о них, как об «эмблемах глупости», но к середине следующего десятилетия использование скульптурного декора в архитектуре стало уже почти обязательным требованием. У участников мастер-класса появится уникальная возможность самостоятельно изготовить из гипса и унести с собой уменьшенную копию одного из барельефов, расположенных на домах 1930-х годов постройки. А пока раствор будет застывать, они прогуляются по экспозиции «Работать и жить. Свердловск», расположенной в парадном двусветном зале домов Госпромурала.

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