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История уродства: от безобразного до нового красивого

Библиотека № 14, улица Свердлова, 25

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Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Вокруг сложных отношений красоты и уродства тысячелетиями строится человеческая цивилизация. В своей новой лекции Анна Суханова обратишься к вопросу: является ли уродство лишь отсутствием красоты или же самостоятельной эстетической категорией с присущей ей логикой? Участники лекции: — проследят, как «уродливое» стало полноценным источником вдохновения творцов — обсудят, почему мир «некрасивого» в каком-то смысле оказывается богаче и разнообразнее мира красоты — разберутся, всегда ли уродство символизирует зло — поймут, как восприятие безобразного отражает страхи и ценности эпохи — выяснят, как и почему «уродливая» эстетика вышла на первый план в современной культуре — в моде, дизайне, визуальном искусстве и соцсетях Во-многом лекция будет построена на авторской интерпретации материала книги Умберто Эко «История уродства».

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