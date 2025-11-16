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История Pixar: от лампы до легенды

Нью Бар
улица 8 Марта, 8Д

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Лекция + просмотр мультфильма «ВАЛЛ-И» Это путешествие по удивительной траектории одной из самых влиятельных студий анимации XX–XXI веков. Ты проследишь, как маленькая компьютерная лаборатория в составе Lucasfilm превратилась в творческую империю, изменившую само представление о мультфильме. От короткометражки Luxo Jr. до революционной «Истории игрушек», от эмоциональной глубины «Вверх» и «Головоломки» до философской зрелости «Души» — Pixar не просто рассказывает истории, она изобретает новый язык эмоций и визуального мышления. Лекция раскрывает ключевые этапы развития студии, роль Стива Джобса и Джона Лассетера, инновации в технологии и нарративе, а также философию, лежащую в основе её фильмов: идею того, что даже цифровые создания способны передать подлинно человеческое чувство. После лекции посмотришь мультфильм «ВАЛЛ-И».

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