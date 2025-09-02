ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

История одного экспоната: Зарубежные сериалы перестройки

Президентский центр Бориса Ельцина
Фойе Музея Бориса Ельцина, 2 и 3 этаж, ул. Бориса Ельцина, д. 3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Перестройка принесла в культурную жизнь Советского Союза большие перемены. Советские граждане получили возможность открыто знакомиться с продуктами ранее недоступной зарубежной массовой культуры, среди которых особое место заняли сериалы и «мыльные оперы». Самыми известными среди них стали латиноамериканские телесериалы «Рабыня Изаура» и «Богатые тоже плачут», а также итальянский детектив «Спрут». Яркие образы, непривычные сюжеты, гиперболизированные чувства и отношения между героями собирали у экранов тысячи советских зрителей. В витрине «История одного экспоната» можно увидеть одноименные книги, а также атрибутику, которая активно появлялась на фоне роста популярности зарубежных телесериалов. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Любовь как акт наслаждения
Любовь как акт наслаждения

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста