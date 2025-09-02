Перестройка принесла в культурную жизнь Советского Союза большие перемены. Советские граждане получили возможность открыто знакомиться с продуктами ранее недоступной зарубежной массовой культуры, среди которых особое место заняли сериалы и «мыльные оперы». Самыми известными среди них стали латиноамериканские телесериалы «Рабыня Изаура» и «Богатые тоже плачут», а также итальянский детектив «Спрут». Яркие образы, непривычные сюжеты, гиперболизированные чувства и отношения между героями собирали у экранов тысячи советских зрителей. В витрине «История одного экспоната» можно увидеть одноименные книги, а также атрибутику, которая активно появлялась на фоне роста популярности зарубежных телесериалов. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00