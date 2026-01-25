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История кинодетектива

Маяк
Первомайская улица, 18

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

На лекции исследуешь, как родился и как развивался жанр детектива в кино, начиная с ранних экспериментов в немых фильмах 1910-х. Увидишь, как старались заинтриговать зрителя и сыграть с ним в интеллектуальную игру режиссёры разных эпох. Лектор — Александр Седов, киноблогер, автор рецензий на фильмы, спектакли, выставки, председатель Уральского Холмсианского общества и член Ассоциации киножурналистов при Союзе кинематографистов России.

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