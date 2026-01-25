На лекции исследуешь, как родился и как развивался жанр детектива в кино, начиная с ранних экспериментов в немых фильмах 1910-х. Увидишь, как старались заинтриговать зрителя и сыграть с ним в интеллектуальную игру режиссёры разных эпох. Лектор — Александр Седов, киноблогер, автор рецензий на фильмы, спектакли, выставки, председатель Уральского Холмсианского общества и член Ассоциации киножурналистов при Союзе кинематографистов России.