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История Хэллоуина

Маяк
Первомайская улица, 18

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 12+

Про событие

Культурологический экскурс в историю тёмного праздника. Каждое десятилетие, каждый век добавляет к привычным праздникам что-то уникальное. Как и Новый год, который только продолжает наращивать новые традиции и атрибуты, предшествующий ему Хэллоуин в каждую эпоху являет собой воплощение представлений общества о тонкой грани страшного и веселого. На лекции рассмотришь историю этого самого осеннего праздника от кельтского языческого праздника конца лета ко дню всех Святых и наконец к празднику, который знаком всем. Помимо истории, рассмотришь, как менялись символы, связанные с праздником, узнаешь про костюмы, которые для многих являются самой важной частью празднования, а также про мифологию Хэллоуина, его связь с мистическим и магическим. Лекцию проводит Анна Долинская — студентка 5 курса философского факультета УрФУ. С 2018 года проводит лекции по истории искусства и японской культуре. Руководит проектной деятельностью: помогает ученикам 8-10 классов писать исследования, создавать арт-объекты, отражающие философские направления, организует философские прогулки и клубы.

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