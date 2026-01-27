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Импровизационное шоу «Презент Perfect»

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное

Про событие

Презент perfect — совместное импровизационное шоу со школой английского языка Homy Chat, где комики постараются «блеснуть» своими знаниями языка и сразиться друг с другом в интеллектуальной викторине. Многие из комиков знакомы с английским языком только при смене раскладки на клавиатуре, а интеллект может вовсе отсутствовать, поэтому шоу не подразумевает сильных навыков в английском. Приходи посмеяться и понять, что изучение английского может быть весёлым. Запуск гостей начинается за пол часа до начала шоу, поэтому рекомендуется приходить заранее, чтобы занять места и сделать заказ. Дополнительно к билету нужно будет приобрести один любой напиток. Рассадка гостей осуществляется администратором на месте.

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