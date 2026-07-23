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Иммерсивный спектакль «Вкус успеха»

Дом Культуры, улица Бажова, 193

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 12+
Выставки
Спектакли
Еда

Про событие

Вечер, где искусство и история сливаются в единый перфоманс. Великие женщины XX века — Маргарет Тэтчер, Мария Каллас, Мэрилин Монро и Майя Плисецкая, каждая из которых рассказывает свою Историю Успеха. Зрителей ждут не только драматические откровения: Мария Каллас оживёт в вокале, а Майя Плисецкая — в танце с фрагментом легендарной «Кармен». Между сценами гости станут участниками гастрономического перформанса: каждому образу будет соответствовать авторский коктейль, передающий характер и настроение героини. Особенность вечера — полное погружение. На протяжении спектакля гости создадут собственную картину: портрет одной из героинь или авторскую интерпретацию темы успеха. Под руководством художника студии Fontanta Lanta процесс рисования станет частью действия и личным диалогом с великими женщинами. «Вкус успеха» — это не просто спектакль, а прожитый опыт, где каждый зритель становится соавтором искусства.

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