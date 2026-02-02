Шабаш с психологом. В природе уже брезжит свет будущей весны, но в душе ещё так тихо, темно и по-зимнему уютно. Это время тонкой грани между сном и пробуждением, между итогом и началом. Время, когда семена будущих свершений тихо набухают в глубине, ждут своего часа. Проведи это время на глубокой и бережной встрече с собой и другими в сопровождении психолога. Используешь мудрость природного цикла как метафору: очистишь «внутреннюю почву» от старого и посадишь семена новых намерений. Приходи на шабаш, если ты: — Чувствуешь смутное беспокойство или «зимнюю спячку» души, но внутри уже шевелится желание перемен. — Хочешь понять, чего по-настоящему желаешь в этом году. — Мечтаешь «расчистить» ментальный хаос, отпустить то, что больше не служит. — Ценишь формат глубокого, доверительного общения в кругу женщин. — Ищешь не просто информацию, а переживание, новый опыт и готов к действиям. Этот шабаш не про мгновенные изменения. Он про то, чтобы зажечь свой внутренний огонь, защитить его первый хрупкий свет и довериться ему. Дресс-код: светлые оттенки — белый, желтый, сиреневый, голубой. Пожалуйста, постарайся, чтобы хотя бы верхняя часть лука соответствовала дресс-коду. Это тоже часть атмосферы.