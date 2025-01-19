Игра живого действия: Живи, прежде чем умереть
Ленина 50а, 501
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Игры
Необычное
Про событие
Новая игра в арсенале психологических игр, которая исследует запросы людей в терапии. Да, ты сможешь побывать в шкуре тех, кто приходит на групповую терапию и в такой демо-версии протестировать этот формат. За несколько часов ты проживёшь несколько месяцев группы и узнаешь, как это изменит персонажей, и что станет с их первоначальными запросами. Ведущая: Ви Семенихина, психолог. Запись в личные сообщения группы в ВК https://vk.com/moment_vstrechi или Софе в тг: https://t.me/moment_vstrechi_ekb
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