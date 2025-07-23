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Игра в порядок

Музей Андеграунда
улица Добролюбова, 4

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Завершение:

от 200₽ до 400₽
Возраст 14+
Выставки

Про событие

Мир вокруг неуклонно движется к разрушению, подчиняясь закону энтропии. Этот процесс остановить невозможно, но в человеческих силах его замедлить. Проект «Андеграунд: новая волна» — размышление о противодействии энтропии, о стремлении к гармонии и обновлению. Здесь представлены работы, воплощающие идею негэнтропии — сопротивления хаосу и распаду. В повседневной жизни это сопротивление встречается в различных формах: от тщательной реставрации старинных предметов до новаторских экспериментов с материалами и технологиями. Искусство, обращаясь к темам возрождения, роста и процветания, подчеркивает созидательные силы, способные противостоять упадку. Призыв к созиданию объединил семь молодых художниц, представленных на выставке. Несмотря на индивидуальный стиль и технику каждой, их объединяет общий творческий поиск. Часы работы: Вт. — Вс. 14:00—20:30 Пн. — Выходной

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