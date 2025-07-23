Мир вокруг неуклонно движется к разрушению, подчиняясь закону энтропии. Этот процесс остановить невозможно, но в человеческих силах его замедлить. Проект «Андеграунд: новая волна» — размышление о противодействии энтропии, о стремлении к гармонии и обновлению. Здесь представлены работы, воплощающие идею негэнтропии — сопротивления хаосу и распаду. В повседневной жизни это сопротивление встречается в различных формах: от тщательной реставрации старинных предметов до новаторских экспериментов с материалами и технологиями. Искусство, обращаясь к темам возрождения, роста и процветания, подчеркивает созидательные силы, способные противостоять упадку. Призыв к созиданию объединил семь молодых художниц, представленных на выставке. Несмотря на индивидуальный стиль и технику каждой, их объединяет общий творческий поиск. Часы работы: Вт. — Вс. 14:00—20:30 Пн. — Выходной