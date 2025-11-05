Что заставляет умную, талантливую женщину сознательно выбрать путь «дуры»? Почему под красным носом и нарочитой нелепостью скрывается не просто комический персонаж, а целая философия свободы? Клоунесса и исследовательница театра Поля Ладина приглашает заглянуть за кулисы самого искреннего и парадоксального искусства — женской клоунады. Это разговор не о цирке, а о внутренней силе, которую можно обрести, разрешив себе быть уязвимой, неидеальной и смешной. На лекции ты узнаешь: — почему женщинам было позволено быть певицей, танцовщицей, акробаткой, иллюзионисткой, но не клоунессой, — как право на неудачу, глупость и провал становится актом освобождения, — кто были пионерками в комическом жанре и через что им нужно было пройти, — как клоунессы пародируют и деконструируют стереотипные представления о женщинах — образы «идеальной хозяйки», «сексуальной дивы» и «хрупкой дамы», — и главное: как работают современные клоунессы сегодня и много ли их. Бонус: посмотришь и обсудишь ярких и значимых для истории клоунесс и их номера. Запись в тг через бот.