Это мастер-класс не про аккуратность и «чтобы красиво». Будешь делать нашивки — с текстом, который не проходит цензуру, с настроением, которое не хочется сглаживать. В процессе: — ткань, краски, фактуры; — работа с формой и словами; — немного хаоса и много себя. Ты соберёшь свою нашивку — ту, которую можно приколоть, пришить или просто оставить как напоминание. Цензура остается за дверью. На выходе: — нашивка, которую не повторит никто; — выплеснутые эмоции; — вещь, которая говорит за тебя. Это маленький акт внутреннего бунта.