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Хулиганские нашивки

Встречи
8 марта 31, каб.3

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Это мастер-класс не про аккуратность и «чтобы красиво». Будешь делать нашивки — с текстом, который не проходит цензуру, с настроением, которое не хочется сглаживать. В процессе: — ткань, краски, фактуры; — работа с формой и словами; — немного хаоса и много себя. Ты соберёшь свою нашивку — ту, которую можно приколоть, пришить или просто оставить как напоминание. Цензура остается за дверью. На выходе: — нашивка, которую не повторит никто; — выплеснутые эмоции; — вещь, которая говорит за тебя. Это маленький акт внутреннего бунта.

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