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Хрусталёв, машину!
улица Малышева, 35, домофон 1, вход со двора
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
Просмотр примечательного фильма отечественного производства. Сюрреалистическая и мрачная картина про последние дни Сталинского Советского Союза. Про гротескный и пугающий путь человека оказавшегося в водовороте государственной машины. Уникальность фильма в его особенном киноязыке и гнетущей, потной, грязной атмосфере комуналки в которой постоянно находятся герои на протяжении всего фильма. И в безусловно талантливой актёрской игре Юрия Цурило, который играет главного героя. вход: Донат донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/36Xya9oMxVQ ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа )
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