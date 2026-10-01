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  1. Екатеринбург
  2. События

Хризалида

Никогде
Университетский переулок, 11

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 600₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Рекламный буклет колонии на Айохусди обещает новую жизнь всем, у кого проблемы с долгами, законом или просто кто хочет скрыться от остального мира. Старый грузовой корабль «Зелландин» готов увезти тебя на край фронтира. Судно скрипит всем корпусом, вентиляция гудит так, что закладывает уши, а в коридорах стоит тошнотная смесь запахов ржавого металла, горелого кофе и машинного масла. Не лучший способ начать заново, но выбора нет. Через пять недель криосна ты окажешься в новом мире. Пока ты поднимаешься на борт, вместе с тобой заходят двое корпоратов, а следом грузчики затаскивают в трюм большой герметичный контейнер с эмблемой «Анагены». Никто не объясняет, что внутри, но заметно как капитан и команда отводят взгляд с обеспокоенным видом. Билеты уже оплачены, а криокамеры готовы. Остается только лечь, закрыть глаза и надеяться, что через пять недель ты окаджешься на Айохусди. Ведь когда на борту появляются корпораты, то точно всё пойдет по плану, не так ли? Формат: 3-4 игрока, ваншот (игра на одну встречу), мастер готов принять на игру новичков и рассказать им правила системы. Стоимость игры: 600 рублей с игрока за одну игровую встречу, 500 при репосте записи — https://vk.ru/wall-206799955_14839 Запись на игру: в комментариях под постом. Оплата на месте.

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