Незабываемое автопутешествие в республику Башкирия. Много красоты, смеха, вкусной еды и настоящая атмосфера. День 1. Дорога до места, прогулка на хребте Крака, барбекю, баня. Выезжаешь в 05:00 от ТЦ Дирижабль и едешь до города Белорецк. По дороге будешь наслаждаться всей обстановкой автопутешествия и лицезреть виды вокруг. Тебя ждёт восхождение на хребет Крака, а также наслаждение потрясающими видами. После заселишься в дом и отдохнёшь, тимлидеры с удовольствием займутся приготовлением барбекю и вечер обещает быть вкусным и веселым: баня, игры, вечернее общение. День 2. Айгирские скалы и дорога домой. Проснёшься пораньше, чтобы успеть на рассвет. Позавтракаешь и отправишься в путь, сегодня тебя ждёт посещение легендарных Айгирских скал. Айгирские скалы — это горная вершина, расположенная на Южном Урале. Она известна своими потрясающими видами, которые открываются с вершины, а также возможностью наблюдать за облаками, проходящими через гору. Перед восхождением участников ждёт веселая заброска на уазах к подножию, а далее небольшой подъем. После спуск и дорога домой. Программа может поменяться в связи с погодными условиями.