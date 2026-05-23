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Хребет Карабаш

Старт: ТЦ Дирижабль, улица Академика Шварца, 17

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3900₽
Возраст 18+

Про событие

Отправишься в загадочный город Карабаш на восхождение Поклонной горы (иначе, хребет Карабаш) — вершину с поклонным крестом, которая по разным источникам называется так же Лысая или Золотая. Отсюда открывается нереальный вид — самое то, чтобы насладиться горными пейзажами. Трекинг ~ 4 км; Сложность 1 из 5; 400 км на транспорте (в обе стороны); Выезд из Екатеринбурга в 11:00 от ТЦ Дирижабль, возвращение в город ориентировочно к 20:00 на то же место. Во время путешествия ты: — поднимешься на Поклонную гору; — сделаешь красивые фото и видео на память; — проведёшь день в веселой компании активных ребят. Программа может поменяться в связи с погодными условиями. В стоимость включено: проезд в обе стороны; посещение ключевых локаций; питание (пироги, фирменный сладкий пакетик, чай); сопровождение опытными тимлидерами; фото сопровождение.

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