В 1960-е — 1970-е годы произошли революционные преобразования неоклассического рабочего посёлка Уралхиммашзавода. Жильё простых рабочих превратилось в великолепный соцгородок. Архитектура этого места, вдохновлённая футуристическими сюжетами и выразительными ирреальными образами, стала поистине удивительной и оригинальной. Участники экскурсии «Химмаш! Совмод!» познакомятся с уникальными стелами, изысканными барельефами и впечатляющими мозаиками, которыми украшен этот район. Экскурсовод Ксения Пименова также расскажет о захватывающих идеях и нереализованных архитектурных проектах.