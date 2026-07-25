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Химмаш! Совмод!

Старт: пер. Хибиногорский, 33, ориентир — стела перед проходной Уралхиммашзавода

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+

Про событие

В 1960-е — 1970-е годы произошли революционные преобразования неоклассического рабочего посёлка Уралхиммашзавода. Жильё простых рабочих превратилось в великолепный соцгородок. Архитектура этого места, вдохновлённая футуристическими сюжетами и выразительными ирреальными образами, стала поистине удивительной и оригинальной. Участники экскурсии «Химмаш! Совмод!» познакомятся с уникальными стелами, изысканными барельефами и впечатляющими мозаиками, которыми украшен этот район. Экскурсовод Ксения Пименова также расскажет о захватывающих идеях и нереализованных архитектурных проектах.

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