Химмаш! Совмод!
Старт: пер. Хибиногорский, 33, ориентир — стела перед проходной Уралхиммашзавода
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 16+
Про событие
В 1960-е — 1970-е годы произошли революционные преобразования неоклассического рабочего посёлка Уралхиммашзавода. Жильё простых рабочих превратилось в великолепный соцгородок. Архитектура этого места, вдохновлённая футуристическими сюжетами и выразительными ирреальными образами, стала поистине удивительной и оригинальной. Участники экскурсии «Химмаш! Совмод!» познакомятся с уникальными стелами, изысканными барельефами и впечатляющими мозаиками, которыми украшен этот район. Экскурсовод Ксения Пименова также расскажет о захватывающих идеях и нереализованных архитектурных проектах.
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