Хэллоуин в тату-студии. Вечеринка, где искусство становится плотью. Тебя ждет множество активностей. Вот некоторые из них : — Будешь играть в Mortal Kombat и Tekken; — Соревноваться в BeerPong; — Розыгрыш с классными подарками; — Также организаторы разыграют бесплатные тату и пирсинг. В этот день можно набить тату по сниженной цене — от 1000р. А еще тебя ждет тематическое музыкальное сопровождение вечера.