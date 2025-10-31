Хэллоуин в «Жути»
Тату-студия «Жуть», Красноармейская улица, 10
Начало:
Завершение:
350₽
Возраст 18+
Выставки
Вечеринки
Необычное
Про событие
Хэллоуин в тату-студии. Вечеринка, где искусство становится плотью. Тебя ждет множество активностей. Вот некоторые из них : — Будешь играть в Mortal Kombat и Tekken; — Соревноваться в BeerPong; — Розыгрыш с классными подарками; — Также организаторы разыграют бесплатные тату и пирсинг. В этот день можно набить тату по сниженной цене — от 1000р. А еще тебя ждет тематическое музыкальное сопровождение вечера.
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