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Хаотический реализм: как устроен мир фильма «Страна ОЗ»

Нью Бар
улица 8 Марта, 8Д

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

В «Стране ОЗ» хаос выступает не отклонением, а самой структурой реальности. Мир фильма построен так, будто привычные социальные правила растворились: случайные встречи становятся определяющими, мелкие бытовые намерения оборачиваются крупными событиями, а логика повседневности постоянно сбоит. Персонажи существуют в состоянии перманентной неопределённости, реагируя на хаос скорее телесно, чем рационально. Этот хаотический реализм создаёт ощущение, что порядок и смысл — не данность, а редкое исключение. Пространство города живёт собственной жизнью: оно одинаково чуждо и героям, и зрителю. В таком мире каждый жест неожиданно значим, а любое действие может привести куда угодно. Фильм показывает реальность, в которой абсурд не ломает норму — он ею и является, обнажая хрупкость нашей веры в стабильность. Лекция + просмотр фильма «Страна ОЗ».

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