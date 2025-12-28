В «Стране ОЗ» хаос выступает не отклонением, а самой структурой реальности. Мир фильма построен так, будто привычные социальные правила растворились: случайные встречи становятся определяющими, мелкие бытовые намерения оборачиваются крупными событиями, а логика повседневности постоянно сбоит. Персонажи существуют в состоянии перманентной неопределённости, реагируя на хаос скорее телесно, чем рационально. Этот хаотический реализм создаёт ощущение, что порядок и смысл — не данность, а редкое исключение. Пространство города живёт собственной жизнью: оно одинаково чуждо и героям, и зрителю. В таком мире каждый жест неожиданно значим, а любое действие может привести куда угодно. Фильм показывает реальность, в которой абсурд не ломает норму — он ею и является, обнажая хрупкость нашей веры в стабильность. Лекция + просмотр фильма «Страна ОЗ».