Для тебя, любитель уральской электроники, эксперимента и жёстких стульев: мини-фестиваль электронной экспериментальной музыки. По следам прошедшего в Перми летом 24-го года события «Гудрон» встречай с ответным визитом пермский десант: S c h cv - новый таинственный проект Ильи Гришаева. Weedanalog - modular, industrial, noise. Muscattack - настольная электроника, toxic dub. Им составят партию екатеринбургские исполнители: No. 17a - яркая эклектика с живыми клавишными и гитарой. Nim_b + Ad Lux Tenebrae - коллаборация готовилась несколько лет. Киберколхоз - коллективный импровизационный хаос. Последний изгнанник - ambient, modular. Событие для тех, кто ещё окончательно не погряз в холодном мраке зарабатывания денег и приятных, но однообразных семейных проблемах, для любителей необычной, экспериментальной музыки, готовых пожертвовать ей субботний вечер и 400 рублей.