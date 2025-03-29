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Гудрон 2

Фонд «Культурный Транзит» ул. Степана Разина, 95. Вход под вывеской «Суровый Текстиль»

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 400₽
Возраст 16+
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Фестивали

Про событие

Для тебя, любитель уральской электроники, эксперимента и жёстких стульев: мини-фестиваль электронной экспериментальной музыки. По следам прошедшего в Перми летом 24-го года события «Гудрон» встречай с ответным визитом пермский десант: S c h cv - новый таинственный проект Ильи Гришаева. Weedanalog - modular, industrial, noise. Muscattack - настольная электроника, toxic dub. Им составят партию екатеринбургские исполнители: No. 17a - яркая эклектика с живыми клавишными и гитарой. Nim_b + Ad Lux Tenebrae - коллаборация готовилась несколько лет. Киберколхоз - коллективный импровизационный хаос. Последний изгнанник - ambient, modular. Событие для тех, кто ещё окончательно не погряз в холодном мраке зарабатывания денег и приятных, но однообразных семейных проблемах, для любителей необычной, экспериментальной музыки, готовых пожертвовать ей субботний вечер и 400 рублей.

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