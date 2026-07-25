Грузинские традиции
Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66
Начало:
Завершение:
от 3550₽ до 3700₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Приготовишь традиционные грузинские блюда весело и с бокалом вина. Что тебя ждёт? Познакомишься с традиционными блюдами грузинской кухни. Под руководством шеф-повара приготовишь блюда по меню и продегустируешь их. Узнаешь о грузинских специях и как правильно их использовать в блюдах. Напитки (чай, кофе, вода, вино) и легкие закуски. Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Грузинский колорит и хорошее настроение обеспечены. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль; Хачапури по-аджарски; Харчо; Чакапули из баранины в горшочке.
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