Приготовишь традиционные грузинские блюда весело и с бокалом вина. Что тебя ждёт? Познакомишься с традиционными блюдами грузинской кухни. Под руководством шеф-повара приготовишь блюда по меню и продегустируешь их. Узнаешь о грузинских специях и как правильно их использовать в блюдах. Напитки (чай, кофе, вода, вино) и легкие закуски. Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Грузинский колорит и хорошее настроение обеспечены. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль; Хачапури по-аджарски; Харчо; Чакапули из баранины в горшочке.