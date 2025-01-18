Лучшее мероприятие, чтобы проверить себя насколько ты хорошо знаешь фильмы и факты про них! Если ты любишь кино — тебе сюда! Если ты постоянно комментируешь фильмы и готов часами спорить о них, то тебе точно на квиз! Победителей ждут подарки, а всех участников море положительных эмоций! Будет весело и уютно.