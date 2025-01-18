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Про событие
Лучшее мероприятие, чтобы проверить себя насколько ты хорошо знаешь фильмы и факты про них! Если ты любишь кино — тебе сюда! Если ты постоянно комментируешь фильмы и готов часами спорить о них, то тебе точно на квиз! Победителей ждут подарки, а всех участников море положительных эмоций! Будет весело и уютно.
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