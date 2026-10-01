Это атмосферный импровизационный формат, в котором несколько комиков не будут выходить на сцену, а сядут на диваны в центре зала, чтобы поделиться какими-то историями, обсудить новости и совместно разогнать какие-то свои новые шутки. Для зрителей это возможность посидеть с комиками в своеобразной гримёрке, где это всё обычно и происходит. Двери открываются за полчаса до начала шоу. Рекомендуется приходить заранее, чтобы спокойно занять своё место и успеть что-то заказать. После начала брони аннулируются.