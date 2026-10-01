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  1. Екатеринбург
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Гримёрка

Синдром
улица Антона Валека, 12

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Это атмосферный импровизационный формат, в котором несколько комиков не будут выходить на сцену, а сядут на диваны в центре зала, чтобы поделиться какими-то историями, обсудить новости и совместно разогнать какие-то свои новые шутки. Для зрителей это возможность посидеть с комиками в своеобразной гримёрке, где это всё обычно и происходит. Двери открываются за полчаса до начала шоу. Рекомендуется приходить заранее, чтобы спокойно занять своё место и успеть что-то заказать. После начала брони аннулируются.

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