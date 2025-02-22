Grateful Glad: An Unexpected Show
улица 8 Марта, 8Д
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Реюнион корифеев уральского инди GTBV. Прошли годы после того как дороги этих бодрых рокеров разошлись. Эмиграция, суровые реалии волатильной современности разбросали Влэдов по свету, но теплится память о временах их безраздельного торжества в уральском андерграунде. Ключевые персонажи радостного коллектива Семион и Федька вернутся к корням и представят кропотливо сдирижированную программу, своеобразную бутлег-хрестоматию песен, определяющую суть бодрого инди-рокерства. Специальный гость: прелестный цветок молодой сцены FlowerChild – дитя раздаст порцию непосредственности и чувственной энергии, дополняя зрелый вайб экс-влэдов. И закончить хотелось бы словами классика: «Здарова, письки! Конц будет.» Оплата на входе.
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