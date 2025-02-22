Реюнион корифеев уральского инди GTBV. Прошли годы после того как дороги этих бодрых рокеров разошлись. Эмиграция, суровые реалии волатильной современности разбросали Влэдов по свету, но теплится память о временах их безраздельного торжества в уральском андерграунде. Ключевые персонажи радостного коллектива Семион и Федька вернутся к корням и представят кропотливо сдирижированную программу, своеобразную бутлег-хрестоматию песен, определяющую суть бодрого инди-рокерства. Специальный гость: прелестный цветок молодой сцены FlowerChild – дитя раздаст порцию непосредственности и чувственной энергии, дополняя зрелый вайб экс-влэдов. И закончить хотелось бы словами классика: «Здарова, письки! Конц будет.» Оплата на входе.