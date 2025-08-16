Ушедшие бренды и знаковые марки снова здесь — ты сможешь увидеть период расцвета их величия и насладиться классическим ДиЗаЙнОм. Сможешь стать свидетелем того, как пакет из ИКОНЫ бескомпромиссного СТИЛЯ и статуса, постепенно превратился в утилитарный атрибут и пал жертвой экологической повестки. Это дорога в один конец или возрождение легендарного аксессуара. Все пакеты из частной коллекции BLOHA U HO, экспонируются впервые. Все время проведения в пространстве будет работать pop-up корнер НОЙ с винтажными цацками и ярким селективом. 16 августа открытие в 15.00 17 августа кураторская экскурсия и лекция от Андрея Майкова. 23-24 августа выставка продолжает работу. Оплата на входе.