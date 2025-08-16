ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Екатеринбург
  2. События

Грандиозная выставка целлофановых пакетов 80-90х

Фонд Культурный Транзит, Сити-Центр, оф. 307, проспект Ленина, 50

Начало:

Завершение:

100₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Ушедшие бренды и знаковые марки снова здесь — ты сможешь увидеть период расцвета их величия и насладиться классическим ДиЗаЙнОм. Сможешь стать свидетелем того, как пакет из ИКОНЫ бескомпромиссного СТИЛЯ и статуса, постепенно превратился в утилитарный атрибут и пал жертвой экологической повестки. Это дорога в один конец или возрождение легендарного аксессуара. Все пакеты из частной коллекции BLOHA U HO, экспонируются впервые. Все время проведения в пространстве будет работать pop-up корнер НОЙ с винтажными цацками и ярким селективом. 16 августа открытие в 15.00 17 августа кураторская экскурсия и лекция от Андрея Майкова. 23-24 августа выставка продолжает работу. Оплата на входе.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Концерт памяти Егора Летова
Концерт памяти Егора Летова

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста