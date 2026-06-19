ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Екатеринбург
  2. События

Графический психодел

Mirvoir
проспект Ленина, 48

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Музыкальный арт-вечер. Представь форму экспериментального искусства, где главными действующими лицами становятся незнакомцы, объединенные единством места, времени и общего действия. Каждый участник становится частью единого, рисуя по очереди на холстах. Разворачивается коллективная деятельность, подчиненная не логике, а хаотичному музыкальному плейлисту. Каждые три минуты звучит сигнал, художник обязан оставить свою работу, передать её соседу, и мгновенно «подхватить» незавершенный рисунок другого. Класс искусств MIRvOIR приглашает присоединиться к эксперименту и создать индивидуальный психоделический рисунок, который станет воспоминанием о ночи музыки.  Будешь рисовать на холстах формата А3 акриловыми маркерами высокого качества. В конце каждый участник получит уникальную работу, созданную коллективным разумом. Любой уровень художественной подготовки. Запись в тг.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста