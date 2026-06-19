Музыкальный арт-вечер. Представь форму экспериментального искусства, где главными действующими лицами становятся незнакомцы, объединенные единством места, времени и общего действия. Каждый участник становится частью единого, рисуя по очереди на холстах. Разворачивается коллективная деятельность, подчиненная не логике, а хаотичному музыкальному плейлисту. Каждые три минуты звучит сигнал, художник обязан оставить свою работу, передать её соседу, и мгновенно «подхватить» незавершенный рисунок другого. Класс искусств MIRvOIR приглашает присоединиться к эксперименту и создать индивидуальный психоделический рисунок, который станет воспоминанием о ночи музыки. Будешь рисовать на холстах формата А3 акриловыми маркерами высокого качества. В конце каждый участник получит уникальную работу, созданную коллективным разумом. Любой уровень художественной подготовки. Запись в тг.