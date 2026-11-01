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Говядина Про

Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66

Начало:

Завершение:

7500₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Курс, посвященный полностью говядине. Съездишь на рынок, научишься разбираться в отрубах, узнаешь, как выбрать хорошее мясо. Приготовишь 6 блюд из разных отрубов. Что тебя ждёт? Съездишь на рынок, узнаешь, как выбирать мясо и разбираться в отрубах. Научишься правильно разделывать мясо и узнаешь о разных видах маринада. Каждый примет участие в приготовлении блюд под чутким руководством шефа! Узнаешь, какие виды отрубов лучше использовать для определенных блюд. Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Ростбиф с салатом, Антрекот с кукурузой-гриль, Бёф бургиньон, Бефстроганов с картофельным пюре, Тар-тар с клюквенным соусом и брускеттой, Бифштекс рубленый с томатами и красным луком.

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