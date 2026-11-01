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  1. Екатеринбург
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Мастер-класс «Карта желаний»

проспект Ленина, 50

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 2200₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Это будет не просто создание красивого коллажа, а настоящее путешествие к себе. Поработаешь с метафорическими картами, задашь важные вопросы своей душе, разберёшься в истинных желаниях и целях, а затем создашь собственную карту — визуальное отражение того будущего, к которому хочется идти. Пусть это станет временем для себя, новых осознаний и вдохновения. Стоимость участия — 2200р, приходи с подругой — и для каждой стоимость составит 2000р. Оставить заявку можно в личных сообщениях группы или в комментариях под постом в тг.

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