Это будет не просто создание красивого коллажа, а настоящее путешествие к себе. Поработаешь с метафорическими картами, задашь важные вопросы своей душе, разберёшься в истинных желаниях и целях, а затем создашь собственную карту — визуальное отражение того будущего, к которому хочется идти. Пусть это станет временем для себя, новых осознаний и вдохновения. Стоимость участия — 2200р, приходи с подругой — и для каждой стоимость составит 2000р. Оставить заявку можно в личных сообщениях группы или в комментариях под постом в тг.