Горячая линия
Черкасская улица, 12
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от 499₽ до 899₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Добрый день! Ты позвонил на горячую линию «Играй так горячо» (Play So Hot). Чем тебе могут помочь? Нужна вечеринка? Хорошо, 28 марта в концерт холле пройдёт вечеринка. Проблемы со списком диджеев? Для её решения сюда пришлют четырёх самых квалифицированных специалистов: //ALPHA. BUZSQUEZ SUN MAK ROSSE Что? Хочешь ещё масштабнее? DUR — новый проект от Ильи Буркова (Дети рейва) — лучшее решение, которое могут предложить. Надеюсь, здесь смогли решить твою проблему.
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