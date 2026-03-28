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Горячая линия

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

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Завершение:

от 499₽ до 899₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Добрый день! Ты позвонил на горячую линию «Играй так горячо» (Play So Hot). Чем тебе могут помочь? Нужна вечеринка? Хорошо, 28 марта в концерт холле пройдёт вечеринка. Проблемы со списком диджеев? Для её решения сюда пришлют четырёх самых квалифицированных специалистов: //ALPHA. BUZSQUEZ SUN MAK ROSSE Что? Хочешь ещё масштабнее? DUR — новый проект от Ильи Буркова (Дети рейва) — лучшее решение, которое могут предложить. Надеюсь, здесь смогли решить твою проблему.

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