Город здоровья
Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского
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Фестивали
Про событие
Фестиваль заботы о себе. Здесь современные специалисты бережно проведут экспресс-диагностику твоего организма, расскажут о полезном и вкусном рационе, а также раскроют секрет, как сохранить бодрый настрой на весь день. Спикеры: 12:00 — 13:00 Ольга Савельева, писатель, член Российского Союза писателей, популярный текстовый блогер с международной аудиторией, общественный деятель, инфлюенсер и мотивирующий лектор с многолетним опытом выступлений. 13:00 — 13:30 Нателла Олеговна Колобова, кандидат психологических наук, семейный и перинатальный психолог, бизнес-тренер, преподаватель и автор образовательных программ. 13:30 — 14:00 Александр Юрьевич Королёв, кандидат медицинских наук, хирург, онколог, уролог, эндокринолог, главный врач клиники IBC Clinic. Эксперт в области ранней диагностики заболеваний, онкопрофилактики, эндокринологии и персонализированной медицины. 14:00 — 14:30 Михаил Анатольевич Филяев, клинический психолог, гипнотерапевт, основатель экосистемы «Псидваноль» и автор метода PSY2.0. Один из самых известных в России специалистов по психосоматике. 14:30 — 15:00 Андрей Фёдорович Тарасевич, врач превентивной и персонализированной медицины, диетолог, реабилитолог, врач ЛФК, эксперт по митохондриальному здоровью. Более 35 лет врачебной практики. 15:00 — 15:30 Анна Сергеевна Козыренко, специалист по телесным практикам, работе с психосоматикой, дыхательным техникам и восстановлению ресурсов организма. 15:30 — 16:00 Елена Александровна Порошина, кандидат психологических наук, клинический психолог, нейропсихолог, специалист по психосоматике и телесно-ориентированной терапии. 16:00 — 16:30 Ильмира Ринатовна Гильмутдинова, кандидат медицинских наук, руководитель Института регенеративной и трансляционной медицины ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России, член правления Союза «Превентмед», врач-трансфузиолог, дерматовенеролог, организатор здравоохранения. 16:30 — 17:30 Анна Владимировна Прохорова, доктор медицинских наук, врач-невролог высшей категории, эксперт по эффективной работе мозга и реализации человеческого потенциала. Больше информации об активностях и программе: https://fest.profilaktica.ru/#program
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