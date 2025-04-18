Показ фильма Мауры Дельперо «Горная невеста» на языках оригинала с русскими субтитрами. Молодой солдат Пьетро приезжает в отдаленную горную деревушку Вермильо, спасаясь от войны, и остается жить в семье местного учителя. Он влюбляется в старшую дочь хозяина, и чувства молодых людей изменят жизни каждого жителя этой деревушки навсегда.