Горная невеста
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3
Начало:
Завершение:
350₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Показ фильма Мауры Дельперо «Горная невеста» на языках оригинала с русскими субтитрами. Молодой солдат Пьетро приезжает в отдаленную горную деревушку Вермильо, спасаясь от войны, и остается жить в семье местного учителя. Он влюбляется в старшую дочь хозяина, и чувства молодых людей изменят жизни каждого жителя этой деревушки навсегда.
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