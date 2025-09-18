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Гордость, предубеждение и мода

Буквально
проспект Ленина, 50

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Лекция обозревателя моды Любови Шокуровой. Уже больше 200 лет роман Джейн Остин занимает умы, обсуждается на книжных клубах, переиздается и экранизируется. Тем временем, поклонники книги делятся на два непримиримых лагеря: фанаты английского сериала vs фанаты американского фильма. На лекции разберемся в причине этого разделения и узнаешь: — чем отличаются друга от друга классическая версия ВВС 1995 года и романтическая версия Джо Райта 2005 года. — как, благодаря сценаристам, появилась самая известная сцена в сериале BBC, хотя ее не было в романе. — достоверны ли костюмы на актерах и соответствуют ли поведение героев этикету того времени. Лекцию прочитает Любовь Шокурова — обозреватель моды и постоянный лектор Библиотеки Белинского, автор цикла лекций «3К. Костюм: кино и книги».

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