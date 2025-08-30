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Good bye Ozzy Osbourne
улица Шевченко, 9
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от 800₽ до 1500₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
2 часа любимых песен, ставших частью истории мировой музыки. Наш мир покинула легенда, после долгой борьбы с болезнью, в возрасте 76 лет в этом мире не стало Князя Тьмы — Оззи Осборна. Это культовая фигура рок-музыки, вдохновлявшая миллионы поклонников своим уникальным голосом, харизмой и неподражаемым стилем. Его творчество стало символом свободы, бунтарства и вечной молодости духа. Присоединяйся, чтобы отдать дань уважения легенде и погрузиться в мир музыки, навсегда оставившей след в сердцах миллионов.
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